شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يغازل زوجته: "ليها الفضل في أي حاجة وصلتلها بجد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق زوجته برسالة رومانسية عبر حسابه على تويتر، كاشفاً دورها فى حياته ، وكتب أحمد عيد عبد الملك :"ربنا كرمني بزوجة غالية أوي أول ما خطبتها كنت مستلف فلوس الدبلة والخاتم وفضلت في ضهري وعدي علينا أيام صعبة جداً في أول الجواز كان أغلب حياتنا أقساط وسلف وفضلت ورايا لحد ما ربنا كرمنا وعمرها ما طلبت مني أي حاجة فوق طاقتي حتي لو شايفة إن في فلوس وليها الفضل في أي حاجة وصلتلها بجد".

وفى 18 يونيو 2019 أعلن أحمد عيد عبد الملك الاعتزال وتولى تدريب جولدى قائلا : "قررت الاعتزال بعد مسيرة عطاء مع أندية الزمالك، وغزل المحلة، وأسوان، وحرس الحدود، وأهلى بنى غازي، وطلائع الجيش، والمصري، ووادى دجلة، والجونة".

وأكد عبد الملك، أنَّه فخور بما أنجزه؛ حيث حقق 4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للدورى المصري، ولقبًا لكأس السوبر المصري، وبطولتين كأس أمم أفريقيا، والبطولة العربية، وكأس العالم العسكري، كما أحرز 136 هدفًا فى مسيرته بواقع 89 هدفًا بالدورى المصري، و13 هدفًا بكأس مصر، و19 هدفًا أفريقيًا، وهدفًا بالبطولة العربية، و4 أهداف بالدورى الليبي، و10 أهداف مع منتخب مصر، فى 75 مباراة دولية

وأوضح أنَّه صاحب أسرع هدف فى تاريخ البطولات الأفريقية بعد 10 ثوانٍ، وأول لاعب فى تاريخ الدورى المصرى يسجل فى 17 موسمًا متتاليًا، موجها الشكر للجماهير المصرية التى ساندته.