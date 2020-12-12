شكرا لقرائتكم سموحة يواصل استعداده لمواجهة غزل لمحلة فى الدوري على استاد الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى تدريباته اليومية غدا على ملعب إستاد الإسكندرية فى تمام الخامسة والنصف استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ، و ذلك بناء على طلب أحمد سامى وذلك لوجود أكثر من لاعب بالفريق سيلعب لأول مرة على هذا الملعب فى أولى مباريات الدورى والمقرر لها الأثنين السابعة والنصف على إستاد الإسكندرية فى أولى مباريات الأسبوع الأول .

ويتحدد غدا إمكانيه مشاركة على غزال الوافد الجديد لسموحة من عدمه عقب إصابته فى أحدى الكرات المشتركة خلال تدريبات الفريق أمس الجمعة وخضع اللاعب لأشعة على القدم وأثبتت سلامته وفضل سامى الإطمئنان عليه فى تدريب اليوم و غداً قبل حسم قراره من إشراك اللاعب أمام المحلة من عدمه.

واستعان أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحه بمباراة وادى دجلة و غزل المحلة الودية ، لدراسة فريق المحلة والذى يمثل لغز نظرا لكونها أول مباراة للفلاحين فى الدورى عقب الصعود واستعان أبناء المحلة بتدعيمات كثيرة بالفريق.

كما حرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه على زيارة الفريق ودعمهم قبل إطلاق الدورى وطالبهم باثبات أحقيتهم فى التواجد وسط الكبار.