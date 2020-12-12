شكرا لقرائتكم هل يكون الموسم الحالي هو الأخير لكهربا في الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن كثيرون توقعوا أن يكون محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي هو أحد أهم لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية بعدما انتقل للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من الدوري البرتغالي إلا أن الأمر لا يبدو كذلك حتى الأن فالأمور لا تسير بشكل منتظم مع اللاعب الذي كان أحد نجوم الزمالك في فترة سابقة.

ودخل كهربا في أكثر من أزمة مع المارد الأحمر طوال الموسم المنقضي بشكل جعل البعض يطرح سؤالاً: هل يكون الموسم الحالي هو الأخير للاعب في الأهلي؟

مستقبل كهربا في الأهلي لا يبدو جيداً في ظل الأنباء التى تتناثر بين عشية وضحاها حول رغبة اللاعب في الرحيل نتيجة هذه الأزمات والتى تفاقمت بعد عدم مشاركته أساسياً في المباريات الماضية وهو ما أصابه بصدمة قاسية ، و أيضا كثرة مشاكله و إيقافاته المستمرة وأشهرها مباراة السوبر المصري التى جمعت الأهلي أمام الزمالك بالإمارات و إيقاف اللاعب عن المشاركة 10 مباريات.

كهربا كان يظن أنه سيكون "الفتى المُدلل" في الاهلي عند التعاقد معه في يناير الماضي لكن هذا لم يحدث حتى الأن بشكل جعل اللاعب قد يتخذ قراراً بالرحيل وربما لا يشعر الأهلي بحاجته للاعب أو إجتهاد الأخير فتكون النتيجة هي إستمرار اللاعب في الجلوس على الدكة وعدم المشاركة إلا في الضرورة القصوى.

ويبدأ الأهلي الموسم الجديد غداً ، الأحد، بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري التى يحمل الأحمر لقبها 42 مرة .