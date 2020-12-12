الخطيب: لاعبو الأهلي سيزورون والدة محمد عبدالوهاب بمشاركة مؤمن زكريا.. ويعلن أسباب عدم ظهوره إعلاميًا

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تواصله مع أسرة محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلي الراحل خلال الأونة الأخيرة.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي خلال برنامج "النجمة التاسعة" الذي يقدمه يعقوب السعدي: "تواصلت مع والدة محمد عبدالوهاب منذ فترة قصيرة، وأجريت مكالمة هاتفية مع شقيقه منذ يومين للاطمئنان عليه".

واضاف: "هناك مجموعة من لاعبي الأهلي يخططون لزيارة والدة محمد عبدالوهاب غداً أو بعد غد تقريباً، وعندما علم مؤمن زكريا بذلك أبدى رغبته في المشاركة والذهاب معهم". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأكمل: "هذا الحب والترابطة داخل الفريق هو ما يميز النادي الأهلي على مدار تاريخه، الأهلي حياة كاملة".



علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، بعدما قرروا عدم الاستمرار مع القلعة الحمراء والرحيل للانضمام لفريق بيراميدز.

وقال الخطيب خلال ظهوره ببرنامج النجمة التاسعة عبر قناة النادي الأهلي: "أنا مزعلتش من اللي مشيوا أنا زعلان عليهم هم إنهم سابوا النادي الأهلي، المفروض هما اللي يزعلوا مش أنا".

وعن نجاح الأهلي في تحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي قال الخطيب: "الدوري الماضي كان أصعب دوري في تاريخ الأهلي لأنه كان فيه مهاترات وتجاوزات كتير".

وكشف الخطيب أسباب عدم ظهوره الإعلامي خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ أن تولى رئاسة القلعة الحمراء.

وخلال ظهوره بقناة النادي عبر برنامج النجمة "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي بشكل مؤقت، قال الخطيب: "كل قيادات النادي الأهلي تلاقي ظهورهم قليل جدا، موجودين لوضع سياسات عامة هناك أشخاص آخرين يتحدثون، نحن نضع سياسات ونتابع التنفيذ".

وتطرق الخطيب للحديث عن تحقيق الفريق بطولات أفريقيا وكأس مصر والدوري: "أنا عاجز عن شكر الله بسبب ما رأيته خلال الفترة الماضية".