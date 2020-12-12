شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد للمحلة على استاد الإسكندرية.. وتحديد موقف غزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة مديره الفنى أحمد سامى، تدريباته اليومية غدا باستاد الإسكندرية فى الخامسة والنصف مساءً، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامى لوجود أكثر من لاعب بالفريق سيلعب لأول مرة على هذا الملعب فى أولى مباريات الدورى والمقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين باستاد الإسكندرية فى أولى مباريات الأسبوع الأول للدورى.

ويتحدد غدا إمكانية مشاركة على غزال الوافد الجديد لسموحة من عدمه عقب إصابته فى إحدى الكرات المشتركة خلال تدريبات الفريق أمس، الجمعة، وخضع اللاعب لأشعة على القدم وأثبتت سلامته وفضل سامى الاطمئنان عليه فى تدريب اليوم وغداً قبل حسم قراره من إشراك اللاعب أمام المحلة من عدمه.

واستعان أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بمباراة وادى دجلة وغزل المحلة الودية، لدراسة فريق المحلة والذى يمثل لغز نظرا لكونها أول مباراة للفلاحين فى الدورى عقب الصعود واستعان أبناء المحلة بتدعيمات كثيرة بالفريق.

كما حرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه على زيارة الفريق ودعمهم قبل إطلاق الدورى وطالبهم باثبات أحقيتهم فى التواجد وسط الكبار.