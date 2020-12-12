هل يكون الموسم الحالى هو الأخير لكهربا فى الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن كثيرين توقعوا أن يكون محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، هو أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما انتقل للقلعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالى، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك حتى الآن، فالأمور لا تسير بشكل منتظم مع اللاعب الذى كان أحد نجوم الزمالك فى فترة سابقة.

ودخل كهربا فى أكثر من أزمة مع المارد الأحمر طوال الموسم المنقضى بشكل جعل البعض يطرح سؤالاً، هل يكون الموسم الحالى هو الأخير للاعب فى الأهلي؟.

مستقبل كهربا فى الأهلى لا يبدو جيداً فى ظل الأنباء التى تتداول بين عشية وضحاها حول رغبة اللاعب فى الرحيل نتيجة هذه الأزمات، والتى تفاقمت بعد عدم مشاركته أساسياً فى المباريات الماضية، وهو ما أصابه بصدمة قاسية، وأيضا كثرة مشاكله وإيقافاته المستمرة وأشهرها مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى أمام الزمالك بالإمارات وما تبعها من أحداث انتهت بإيقاف اللاعب 10 مباريات.

كهربا كان يظن أنه سيكون "الفتى المُدلل" فى الأهلى عند التعاقد معه فى يناير الماضى، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، بشكل جعل اللاعب قد يتخذ قراراً بالرحيل، وربما لا يشعر الأهلى بحاجته للاعب أو اجتهاد الأخير فتكون النتيجة هى إستمرار اللاعب فى الجلوس على الدكة وعدم المشاركة إلا فى الضرورة القصوى.

ويبدأ الاهلى الموسم الجديد غداً، الأحد، بمواجهة المقاصة فى الجولة الأولى لبطولة الدورى التى يحمل الأحمر لقبها 42 مرة .