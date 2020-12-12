شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بيوم مناهضة العنف مع المجلس القومى للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، اليوم، بالتعاون مع لجنة المرأة بالنادى الأهلى بالجزيرة ندوة بعنوان لا للعنف ضد المرأة وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس هذا العام تحت شعار «كونى».

جاء ذلك بحضور السفيرة سناء عطالله، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وتنسيق الأستاذة إيمان النشرتي، عضو فرع المجلس بالقاهرة، وإشراف وتنظيم الأستاذة أنهار قنديل، رئيسة لجنة المرأة بالنادى الأهلي.

وشارك في الندوة الدكتورة ‏حنان عبدالقادر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة هند الهلالي، أستاذ ‏الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة عين شمس ومدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ‏بجامعة عين شمس وشارك من أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، الإعلامية منى الوكيل، والأستاذة فادية فتحي، وعضوات لجنة المرأة بالنادي الأهلي ومجموعة من أعضاء وعضوات النادي.

وأكدت السفيرة سناء عطالله على جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة وفروعه الـ27 في كافة المحافظات المصرية ومكاتب شكاوى المرأة بكل منها لضمان تمكين المرأة من حقوقها المشروعه وحمايتها من كافة أشكال العنف التي تتعرض لها وسن القوانين والتشريعات التي توفر لها الحمايه الضرورية.

كما أشارت عطالله إلى خطورة الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على المرأة إضافه إلى انعكاس الخلافات الأسرية وعدم المساواة بين افرادها في الحقوق والواجبات على تماسك الأسره والمجتمع.

وأكدت السفيرة سناء عطالله على أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لإيجاد حلول جذرية لها مؤكدة على أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وأشارت عطالله أن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأى عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوم من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره وذلك من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الانترنت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمنت أنشطة وفعاليات الحملة إنارة مقر المجلس القومي للمرأة والأهرامات وبعض محاكم الاسرة باللون البرتقالي وكذلك تقديم عرض مسرحي بعرائس الماريونت بساقية الصاوى وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بكليات طب القصر العيني وعين شمس وتنفيذ حملة إعلامية واطلاق فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتعريف بانشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة.

وفى ختام الندوه أشاد الحاضرون بالدور الهام للمجلس القومى للمرأه ولجان المرأة في مؤسسات الدوله والمجتمع المدنى لتوفير مناخ آمن ومستقر..