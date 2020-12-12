الخطيب: ملعب «التتش» سيشهد تغييرات كبيرة لمواكبة التطور الإنشائي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن مدرجات ملعب «التتش» بالجزيرة ستشهد تغييرات عديدة خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن مدرجات الملعب التاريخي ستشهد تعديلات، مع البدء في هدم المدرج الذي يعلو غرف خلع الملابس القديمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأوضح أن هناك عملية تطوير واسعة يشهدها الملعب، مؤكدًا أن الشهور المقبلة تشهد أيضًا الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالغرف الجديدة، المتعلقة بفرق النشاط الرياضي للدرجة الأولى.
وأوضح أن هناك خطوات عديدة في هذا الشأن، حيث سيتم تجهيز وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا التفكير في تخصيص مقر لإقامة لاعبي الفرق الرياضية «استراحة»، مؤكدًا أن ملعب «التتش» سيشهد تعديلات عديدة في التصميمات الخاصة به، حيث سيتم مناقشة كل هذه الأمور في اجتماعات المجلس المقبلة.
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