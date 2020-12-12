شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: نسعى لافتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس في يونيو القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن هناك مجهودات كبيرة من أجل افتتاح المرحلة الأولى من فرع التجمع الخامس في شهر يونيو القادم.
وأضاف: «انتهينا من البنية التحتية، وهناك خطوات كبيرة من أجل افتتاح الفرع الرابع في منتصف العام القادم».
وأوضح أن فرع التجمع تبلغ قيمة عضويته 200 ألف جنيه في الوقت الحالي، على أن يتم رفع قيمة عضوية النادي الأهلي العامة والخاصة بالأفرع في أبريل القادم.
وأشار إلى أن زيادة أسعار العضوية أمر ضروري، لكي تتناسب مع قيمة الخدمات التي تقدم إلى عضو النادي.
وذكر أن زيادة أسعار العضوية كان من المفترض أن تتم في العام المنقضي، ولكن أزمة «كورونا» دفعت مجلس الإدارة إلى تأجيل الأمر حتى أبريل القادم.
وأشار إلى أن أعضاء النادي سيلمسون حجم التغييرات العديدة التي يشهدها النادي، سواء في مقره الرئيسي بالجزيرة أو أفرع مدينة نصر والشيخ زايد، ومستقبلًا التجمع الخامس، الذي نتطلع إلى افتتاح المرحلة الأولى منه منتصف العام القادم.
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