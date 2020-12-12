شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس :«كبرتوا الموضوع دا حد تافه حدف طوبة على العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه ايمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك الشكر إلى كل من اهتم واتصل به امس عقب ما تردد عن تعرضه لجروح وخدوش نتيجة تعرض بعض الافراد لسيارته عقب صلاة الجمعة وقذفه بالحجارة

وقال: تلقيت اتصالات كثيرة من رموز وجماهير الزمالك للاطمئنان ودعم عملنا في الزمالك وتابع: «الموضوع كبر عن حجمه وحقيقة ما حدث انه مفيش اعتداء وتم ترويج قصص غريبة كلها مش حقيقة واقرب ل»الخيال«مافيش موضوع اساسا.ماحدث هوحد تافه رمى طوبة أو طوبتين وانا رايح اصلى وتم ربطها بحظى سيىء ب»سرطنة«زجاج السيارة».