شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام إلى المركز الخامس مؤقتاً بفضل أوغبونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح وست هام خامساً مؤقتاً بعدما حول تخلفه أمام مضيفه ليدز يونايتد الى فوز 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين وست هام بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة والسادس هذا الموسم، الى المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 80 من المباراة التي تخلف فيها فريقه منذ الدقيقة السادسة عبر ركلة جزاء نفذها البولندي ماتيوس كليخ، قبل أن يعادل التشيكي توماس سوشيك (25).

وبتحقيقه فوزه الأول على ليدز في الدوري الممتاز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000، نتيجة غياب الأخير عن دوري الأَضواء منذ موسم 2003-2004، رفع وست هام رصيده الى 20 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بفارق الأهداف أمام ساوثمبتون وأربع خلف توتنهام المتصدر.

أما ليدز، فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة الثانية توالياً والسادسة بالمجمل.

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