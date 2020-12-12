شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفشل في حل شفرة عجمان للمرة الثانية في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

فشل العين في استعادة نغمة الانتصارات وعجز عن فك شفرة فريق عجمان للمرة الثانية علي ملعبه استاد هزاع بن زايد في أقل من أسبوع، وذلك بالتعادل معه سلبياً الخميس في دوري الخليج العربي، وبالخسارة منه في كأس رئيس الدولة قبل بضعة أيام، ليواصل «الزعيم» نزيف النقاط في الدوري وهي البطولة الوحيدة التي تبقت له بعد الخروج المبكر من كأس الخليج العربي ومن أغلى البطولات كأس رئيس الدولة.

المباراة لم ترتقِ للمستوي المطلوب وجاءت خالية من الجوانب الفنية الممتعة المتعارف عليها في كرة القدم وكأن المباراة تأدية واجب بالنسبة للطرفين، بالرغم من اختلاف أهداف كل فريق، فالعين تهمه النقط الثلاث ولا يريد أن يبتعد بفارق كبير أن أندية المقدمة، وعجمان يتطلع للخروج من دائرة المؤخرة ويسعى لجمع النقاط، ومع ذلك لم نشاهد في أرضية الميدان ما يعكس رغبة كل طرف في تحقيق هدفه، فجاء الأداء رتيباً ومملاً في بعض الأوقات إلا في الجزء الأخير من الشوط الثاني بالنسبة لصاحب الارض الذي حاول أن يخطف هدفاً بوصول المتكرر إلى مرمى البرتقالي لولا حارسه علي الحوسني الذي تألق في إبعاد كل الكرات الخطرة وحافظ على نظافة شباكه وأهدى فريقه نقطة ثمينة تعينه في مشوار المنافسة.

الغريب في الأمر أن مدرب العين بيدور إيمانويل تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة واعترف بوجود خلل في فريقه ويحتاج إلى علاج وكأنه اكتشف هذا الخلل في مباراة عجمان «فقط» مع العلم أن أداء العين لم يشهد أي تطور منذ بداية الموسم ويعاني صعوبة في الوصول لمرمى المنافسين هذا بجانب ضعف الأدوار عند بعض اللاعبين سواء في المحور أو علي الأطراف، ومع ذلك ذكر المدرب أن اللاعبين قدموا مستوى جيداً ولعبوا بروح قتالية عالية، وأشاد بالبعض منهم من لاعبي الشباب، وهو خلاف ما يراه الجمهور العيناوي الذي بدأ يتحسر على ناديه بأدائه الهزيل.

أما أيمن الرمادي مدرب عجمان فأبدى رغم رضاه بالنقطة واعترافه بصعوبة لقاء العين مرتين في ظرف أسبوع واحد وعلى أرضية ميدانه إلا أن نبرة صوته كانت تشير إلى حزنه على ضياع النقاط كاملة، خصوصاً بعد التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني وكشفت عن نواياه في استغلال المساحات وخطف هدف مباغت وتكرار ما فعله في مواجهة كأس رئيس الدولة.