شكرا لقرائتكم خبر عن ويلتون يتألق في مباراة «السيناريوهات المتباينة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

حقق فريق الشارقة فوزاً غالياً على ضيفه الوصل بنتيجة 2-1 في الجولة 9 من دوري الخليج العربي، وكسر حاجز التعادلات مع خورفكان وشباب الأهلي، كما كسر عقدته مع الوصل في الدوري، ومازال واثق الخطوة يمشي ملكاً، بعد أن حافظ على البقاء في قمة الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط أمام النصر الوصيف، وتجمد رصيد الوصل الذي أبلى بلاء حسناً في المباراة عند 12 نقطة.

ومرت مواجهة الزمن الجميل والمدرسة الوطنية في التدريب بمنعطفات وسيناريوهات متباينة، فقد استهل الشارقة المباراة بأداء هجومي قوي نتج عنه هدف ملعوب من لوان إلى ويلتون، وشكّل إهدار إيجور كورنادو ضربة جزاء للشارقة، نقطة تحول إيجابية للوصل وسلبية للشارقة الذي تراجع مستواه كثيراً، بعد ضياع ضربة الجزاء.

ولعبت التبديلات التي أجراها العنبري في الدقائق الأخيرة دوراً مهماً في ترجيح كفة الشارقة بهدف ويلتون في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، علماً بأن ويلتون نجح في تسجيل أول هدفين للشارقة في الوصل ببطولة الدوري منذ انضمامه للشارقة في 2017، ولم يسجل للوصل في شباك الشارقة خلال الموسم الذي قضاه مع الإمبراطور.

وعلّق عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على المباراة، وقال: «الوصل فريق ممتع ومنظم ويمتلك هجوماً قوياً، وقد ذكرت قبل المباراة أنها ستكون مواجهة صعبة، وأعتقد أن التركيز العالي من اللاعبين منح الفريق الفوز».

ورداً على سؤال هل يعاني الشارقة ضغوط الصدارة، قال العنبري: «هذا أمر طبيعي كون المنافسين كثيرين وأولهم النصر الذي سبقنا باللعب وحقق الفوز، ولكن من سلبياتنا أننا كنا نفقد الكرة بسهولة، ولكن سعادتنا كبيرة بأن رغبة الفوز أصبحت لدى الفريق وأصبحت أيضاً هناك شخصية قوية للفريق، وهذا أمر إيجابي جداً».

وعلق سالم ربيع مدرب الوصل على المباراة الأخيرة له مع الفريق، وقال: «أتمنى أن أكون تركت بصمة جيدة في الفريق، وأعتقد أن الفريق قدم مباراة جميلة أمام بطل الدوري والمتصدر، وأنا حزين على الخسارة لأن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً ولعبوا بتكتيك وانضباط وفكر عالي».

وأشار سالم ربيع إلى عدم رضاه عن قرارات التحكيم، وقال: «كان يجب أن يعطي الحكم كل ذي حق حقه، وهناك أمور بسيطة تؤثر في مجريات اللعب، والخطأ يقع في كسر من الثانية».

المدرب الجديد

وأكد حميد يوسف مدير فريق الوصل أن البرازيلي أوداير هيلمان المدرب الجديد للفريق سيبدأ مشواره التدريبي اعتباراً من اليوم أو غد، أي بعد العودة من الراحة التي خلد إليها الفريق عقب مباراة الشارقة، وحرص على توجيه الشكر إلى لاعبي فريقه على ما قدموه أمام الشارقة، كما توجه بالشكر إلى المدرب سالم ربيع. وقال: «سيكون موجوداً مع المدرب الجديد»، وعما إذا كانت هناك تغييرات في إدارة شركة الوصل للكرة، قال: «لا علم لي بذلك، ولكن كل شيء جائز، وأنا في النهاية جاهز لخدمة الإمبراطور متى ما طلب مني ذلك».