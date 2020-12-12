شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد تخطط لتقليل أعداد فنادق المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، عن تخطيط اللجنة لتقليل أعداد فنادق المونديال المخصصة للحدث، والتى ستشهد نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة مجموعات كل صالة من الصالات الأربعة فى فندق واحد.

وقال نصر، إنه تم الاتفاق على إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.

وأكد نصر أن هذا الاتفاق للحد من انتشار فيروس كورونا وخروج البطولة بشكل مشرف بالاحتياطات السليمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه.

وأشار رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير المقبل إلى أن إقامة البطولة فى موعدها، وأنه لا يوجد أى نية لتأجيل البطولة مطلقا.

وأضاف نصر أن البطولة ستقام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى و تطبيق نظام الفقاعة "الحجرالصحى" لكل من يتواجد فى الحدث .جائحة فيروس كورونا .

ويواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الإجتماعات الدورية للجنة المنظمة للإطمئنان على كافة ترتيبات البطولة لخروج البطولة بشكل مشرف.

من جانبه أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.

وقال خميس إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث.