شكرا لقرائتكم موسيماني يقرر إعادة آليو ديانج لتشكيل الأهلي في ضربة البداية بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعادة المالي آليو ديانج لتشكيل الفريق في مباراة المقاصة غداً ،الأحد، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بعد تعافي اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا والتى حرمته من مباريات الفريق الماضية محلياً وأفريقياً.

وغاب ديانج عن مباريات الأهلي الماضية في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ثم مباراتي الإتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كاس مصر واللتين فاز فيهما الأهلي بهدفين لهجف وضربات الجزاء الترجيحية على التوالي.

ويرغب موسيماني في إعادة آليو ديانج الذي يُعد الأوراق الرابحة في الفريق للتشكيل الأساسي بعدما شارك في التدريبات الماضية وظهر فيها بشكل جيد وأن كان ذلك سيتحدد خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

واستعاد الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل مواجهة المقاصة وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجاري قادماً من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما تعافى الثلاثي وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، من فيروس كورونا الذي ضربهم مؤخراً وحرمهم من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.