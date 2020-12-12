الامارات | الجزيرة ينتصر في "الديربي" بثنائية على الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينتصر في "الديربي" بثنائية على الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزاً مهماً في "الديربي" بتغلبه على الوحدة بهدفين دون رد، على استاد محمد بن زايد في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 20 نقطة بينما توقف رصيد "العنابي" عند 14 نقطة.

شهد الشوط الأول أفضلية للجزيرة من ناحية الاستحواذ على الكرة بينما أول فرصة خطرة في اللقاء كانت من جانب الوحدة الذي كاد أن يحرز الهدف الأول عندما مرر خليل إبراهيم كرة جميلة إلى الكونغولي بول مبوكو الذي أهدر فرصة محققة وسدد الكرة في الحارس علي خصيف (33).

وفي الدقيقة 38 أحرز خلفان مبارك الهدف الأول للجزيرة بعدما سدد كرة رائعة خدعت الحارس محمد الشامسي، وكاد المولودفي لوفانور هنريكي أن يرد سريعاً بإحراز هدف التعادل ولكن علي خصيف تصدى للكرة.

أما الشوط الثاني شهد تحسن كبير في أداء الوحدة خصوصاً عقب نزول طحنون الزعابي الذي سدد أكثر من كرتين خطرتين الأولى مرت بجوار القائم، والثانية تصدى لها المدافع سالم راشد وخرجت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 62 حسم علي مبخوت اللقاء، بإحرازه الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة جميلة من عبدالله رمضان، وراوغ مبخوت الحارس محمد الشامسي وسدد الكرة بسهولة في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بهدفين دون رد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news