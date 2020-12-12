شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: أوفيت بـ95% من برنامجي.. ولست راض عن أدائي في ‏رئاسة الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس الحالي أوفى بما يقارب 95% من برنامجه الانتخابي الماضي، ولم يقصر في أمر.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي:«ربما 5% فقط من برنامجنا الانتخابي لم ننفذه بسبب فيروس كورونا والذي حال دون تنفيذ بعض الأفكار الخاصة بالأطفال داخل النادي».

وواصل:«على الرغم من أننا أوفينا ببرنامجنا الانتخابي ولكني لست راض عن أدائي في رئاسة الأهلي خلال السنوات الثلاثة الماضية، لأنني أسعى دائماً للأفضل وأتطلع للتطوير بشكل دائم في جميع الملفات».