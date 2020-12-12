شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يكشف خطة زيدان لتجنب ريال مدريد الهزائم في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه فريقه يحاول خلال الفترة المقبلة الابتعاد عن طريق التعادلات والهزائمة للعودة مرة أخرى لصدارة الدوري الإسباني لأول مرة في هذا الموسم.
ووفقا لموقع ماركا، أكد لاعب الوسط الكرواتي، أن المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طالب جميع اللاعبين بالتركيز خلال المباريات المقبلة لتجنب الخسائر وفقدان النقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يكشف خطة زيدان لتجنب ريال مدريد الهزائم في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.