شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يكشف خطة زيدان لتجنب ريال مدريد الهزائم في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه فريقه يحاول خلال الفترة المقبلة الابتعاد عن طريق التعادلات والهزائمة للعودة مرة أخرى لصدارة الدوري الإسباني لأول مرة في هذا الموسم.

ووفقا لموقع ماركا، أكد لاعب الوسط الكرواتي، أن المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طالب جميع اللاعبين بالتركيز خلال المباريات المقبلة لتجنب الخسائر وفقدان النقاط.