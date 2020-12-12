شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: لا توجد مقارنة بين رونالدو وميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يحب النجمين رونالدو وميسي ويفضل مشاهدة مبارياتهما دائماً.

وأضاف بيبو في تصريحات مع الاعلامي يعقوب السعودي عبر شاشة قناة النادي الأهلي:«من الصعب المقارنة بين ميسي ورونالدو، فلكل منهما طريقة مختلفة في اللعب».

وأوضح:«ميسي لديه مميزات ورونالدو يمتلك قدرات أخرى، ولا توجد أي مقارنة بين الثنائي لاختلافهما تماماً».

وعن ناديه الأوروبي المفضل قال:«أفضل مشاهدة النجوم الكبار وليس نادٍ بعينه، ويكفيني مشاهدة الأهلي».