شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام بول بوجبا لكتيبة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت العلاقة بين بول بوجبا، وفريقه مانشستر يونايتد لطريق مسدود خاصة بعد الأداء الذي يقدمه النجم الفرنسي بقميص الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية سواء في الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يغادرها المان يونايتد على يد لايبزيج الألماني.ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فأن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء الدولي الفرنسي، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير المقبل.

وأكد التقرير، أن بول بوجبا يقترب بشدة من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها خلال يناير المقبل من العام الجديد.