خالد لطيف: الزمالك في محنة واللجنة اخطأت ويحيى «هز مشاعر الزملكاوية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بمقدمة طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي بالأمس عبر قناة الزمالك. وقال لطيف في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«الزمالك نادي كبير وجماهير النادي قلقانه على الفريق لذلك احيك على مقدمتك بالامس كانت رائعة». وأضاف، أن الزمالك في محنة شديدة جدا مشيرا إلى أن نجاح أي إدارة يجب أن يكون توقيت القرار صحيح وأهمية القرار لذلك بيان اللجنة المؤقتة بالأمس بخصوص الوضع المالي للنادي كان توقيته خطاء. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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