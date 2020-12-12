شكرا لقرائتكم خبر عن بوباكار كامارا على ردار بايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» إن نادي بايرن ميونيخ الأملاني يرغب في التعاقد مع الفرنسي بوباكار كامارا، لاعب أولمبيك مارسيليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى بعض المناقشات الداخلية بين مسؤولي بايرن حول التعاقد مع صاحب الـ 21 عامًا، الذي يلعب كوسط دفاعي، لكن تأجل التحرك نحوه إلى الصيف القادم.