شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب عن جمهور الأهلي: «في ضهري.. وشايلني وماشي بيا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حبه وامتنانه بمساندة ودعم جماهير النادي بشكل دائم ومستمر. وأوضح الخطيب في تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي:«جمهور الأهلي واقف في ضهر النادي دائماً، وأي إنجاز بنحققه الفضل لربنا وليهم». وأتم تصريحاته: «جماهير الأهلي هي اللي شايلاني وماشية بيا وسانداني دايما، ولم استطيع أن أوفي حقهم أبداً». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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