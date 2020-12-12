شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُبعد مهاجم لايبزيج عن البوندسليجا لنهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، إن المهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي-تشان، لن يلعب مرة أخرى هذا العام، حيث لا يزال يعاني من آثار الإصابة بفيروس كورونا.
وكان هوانج بين عدة لاعبين في منتخب كوريا الجنوبية، أصيبوا بفيروس كورونا خلال فترة التوقف الدولية، الشهر الماضي، حين كان الفريق يعسكر في النمسا لخوض مباريات ودية.
وخضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما للحجر الصحي، وقال ناجلسمان إن النادي يتعامل مع حالته بحذر شديد، تمهيدا للدفع به تدريجيا في المنافسات.
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