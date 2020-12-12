تعرف على موعد النطق بالحكم في قضية المنشطات الألمانية الكبرى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محكمة مدينة ميونخ الألمانية إن الحكم في أكبر قضية تعاطي منشطات ألمانية خلال سنوات سيصدر يوم 15 يناير المقبل. وفي المحاكمة، يواجه طبيب ألماني اتهامات بانتهاك قوانين الأدوية والمنشطات فيما يقرب من 150 قضية. كما تتضمن اللائحة أيضا اتهاما واحدا بالتسبب في إصابات خطيرة. وكان محامو الدفاع اتفقوا من قبل على عدم إجراء مقابلات شخصية مع 9 شهود متبقيين، من بينهم 7 رياضيين. وبدلا من ذلك، ينبغي عليهم قراءة الشهادة السابقة للشهود. من شأن هذا أن يسرع من العملية، التي لا يمكن أن تكتمل قبل عيد الميلاد مثلما كان مخططا. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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