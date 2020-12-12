شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والأهلي في قمة دوري الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يلتقي اليوم السبت الهلال والأهلي في أقوى مواجهات الجولة الأخيرة من الدورالأول لدوري الممتاز للكرة الطائرة، كون الفريقان يتنافسان على صدارة الترتيب ؛ فالهلال يأتي أولا برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي ،

وفي نفس الجولة يلعب الاتحاد مع ضمك على صالة وزارة الرياضة بجدة، وفي الدمام يلتقي السلام بنظيره النصر، ويحل الموج ضيفاً على الفيصلي، ويلتقي الابتسام مع الوحدة على صالة نادي الخليج بسيهات.