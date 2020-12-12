اولمبياد طوكيو 2020م : انطلاق مسار سباق الماراتون من مدينة سابورو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طوكيو

حدد منظمو دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020م) الجمعة مسار سباق الماراتون الذي تم نقله إلى مدينة سابورو الشمالية لتجنب حرارة الصيف في العاصمة اليابانية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان القرار المثير للجدل بنقل سباقي الماراتون والمشي من طوكيو إلى سابورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، اتخذ قبل أن يتم تأجيل الألعاب بأكملها لمدة عام حتى 2021م بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) المستجد حول العالم.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو 2021م، فيما يصرّ المسؤولون على أن المنافسات ستقام حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة.

ووفقاً للوكالة فان السباق سيكون ثلاث لفات — الأولى أطول يتم خلالها عبور نهر تويوهيرا، في حين أن اللفتين الثانية والثالثة تكرران قسماً من الأولى.

وكان المسؤولون الأولمبيون قد اقترحوا لأول مرة نقل الماراتون بعد مشاهد كارثية في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة القطرية الدوحة عام 2019م، حيث احتاج عشرات الرياضيين إلى عناية طبية في ظروف حارة ورطبة.