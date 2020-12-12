تعليق قوي من محمد الشناوي بشأن الراحلين عن الأهلي

أعرب حارس منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، عن سعادته بتتويج القلعة الحمراء، بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتأثير محمود الخطيب رئيس النادي على الفريق، ورأيه في مدى تأثير رحيل بعض اللاعبين عن النادي.

وقال الشناوي، في حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي على قناة النادي الأهلي: "بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت حلم بالنسبالي، هذا هو ثاني نهائي لي مع الأهلي في المسابقات الأفريقية، لاعبي الأهلي أخواتي وهم يعلمون مقدار حبي لهم".

وأضاف الشناوي: "موسيماني تحدث في الأمور الفنية لمدة ثلاث دقائق فقط، ذكرت اللاعبين بما حدث في نهائي الوداد ثم نهائي الترجي، والصعوبات التي واجهناها لمدة ثلاث أشهر في البطولة، والموقف الصعب الذي تعرضنا له ضد الهلال السوداني".

وتابع: "الخطيب كان قريب جداً من الفريق وهذا أدى إلى تعبه خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وجوده مهم جداً، من العوامل الرئيسية في تحقيق البطولات، لأن المنظومة كلها يد واحدة".

وقال الشناوي: "رحلت عن الفريق الأحمر وأنا في العشرين من عمري، وكان هدفي العودة إلى الأهلي أو الاحتراف، لأن الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا، وعندما جاء لي عرض احتراف رفضته وفضلت العودة إلى بيتي".

وعن تأثير رحيل بعض اللاعبين البارزين عن صفوف الأهلي، علق الشناوي قائلاً: "الكيان لن يقع، والمنظومة لا تتتوقف، لأنها تسير وفقاً لنظام ثابت، اي بطولة نتواجد فيها نسعى لأن نكون الرقم 1".