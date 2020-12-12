شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البنك الأهلى يدشن ظهوره الأول بالدورى الممتاز أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف البنك الاهلى نظيره وادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة فى لقاء مثير لن تنقصه الاثارة والمتعة.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بترك إنطباع جيد لهم في أول مباراة بتاريخهم بالدوري عن طريق خطف النقاط لاسيما بعد ضم صفقات قوية وصلت لـ 23 صفقة وهم أحمد علي كامل من بيراميدز ومحمد كوفي من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغيني موسى دياوارا من الإنتاج الحربي وفادي فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي الجمل من الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليوناني بوزاس فاسيليوس من وادي دجلة والتونسي محمد المثناني من النجم الساحلي ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري ومحمد هاني لاعب المقاولون الصاعد.

في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري ، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ،وفي 17 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 6، وخسر مثلها.

وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق ب 14 لاعبا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة إنتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب " ريعو " ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني