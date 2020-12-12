شكرا لقرائتكم خبر عن هيكتور هيريرا يقود وسط أتلتكيو مدريد أمام الريال في معركة «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن كان بيعه وشيكا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أصبح المكسيكي هيكتور هيريرا، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، أحد الأعمدة الرئيسية لدييجو سيميوني وللروخيبلانكوس، الذي يشعر داخله بـ«سعادة كبيرة».

ويعد هيريرا واحدا من الجنود المجهولين في التشكيل الأساسي، سواء هو أو ساؤول نييجيز.وعلى الرغم من عدم استقرار سيميوني على اسم واحد منهما للدفع به أمام ريال مدريد في مواجهة اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فمن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط المكسيكي لبعض الدقائق سواء كأساسي أو كبديل.