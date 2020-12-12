شكرا لقرائتكم خبر عن هيكتور هيريرا يقود وسط أتلتكيو مدريد أمام الريال في معركة «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن كان بيعه وشيكا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أصبح المكسيكي هيكتور هيريرا، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، أحد الأعمدة الرئيسية لدييجو سيميوني وللروخيبلانكوس، الذي يشعر داخله بـ«سعادة كبيرة».
ويعد هيريرا واحدا من الجنود المجهولين في التشكيل الأساسي، سواء هو أو ساؤول نييجيز.وعلى الرغم من عدم استقرار سيميوني على اسم واحد منهما للدفع به أمام ريال مدريد في مواجهة اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فمن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط المكسيكي لبعض الدقائق سواء كأساسي أو كبديل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر هيكتور هيريرا يقود وسط أتلتكيو مدريد أمام الريال في معركة «الليجا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.