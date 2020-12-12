شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا يسقط أمام بلد الوليد بثلاثية في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع بلد الوليد فوزا صعبا من ضيفه أوساسونا (3-2)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز. وسجل أهداف بلد الوليد شون ويسمان (هدفين) في الدقيقتين السابعة و76، وفابيان أوريلانا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

فيما سجل هدفي أوساسونا أنتي بوديمير وروبيرتو توريس في الدقيقتين 27 و43. ورفع بلد الوليد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ16 وتوقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.