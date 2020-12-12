شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكالتشيو» يقلص عقوبة موراتا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يوفنتوس رسميا، تقليص عقوبة إيقاف ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، إلى مباراة واحدة بدلًا من مباراتين.
وحصل موراتا على بطاقة حمراء في نهاية مباراة يوفنتوس ضد بينيفينتو، وتم إيقافه مباراتين.
وقدم يوفنتوس استئنافا ضد عقوبة الإيقاف لمباراتين الموقعة على مهاجمه الإسباني.
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