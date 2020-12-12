التتويج بلقب «التشامبيونزليج» يقرب نوير من لقب الأفضل لعام 2020

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قائمة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020، والتي شهدت القائمة تواجد كلًا من الألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، البرازيلي أليسون بيكر، حارس فريق ليفربول، والسلوفيني يان أوبلاك، حارس فريق أتلتيكو مدريد. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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