شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من حميد إحداد لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بالروح التي يمتلكها المغرب حميد أحداد مهاجم الفريق . وقال يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«حميد احداد صرح لي بان الدوري بمثابة تحدي لي». وأشار إلى أن أعضاء لجنة الكرة يبذلون أقصى جهد لخدمة الزمالك وفاروق جعفر أحد رموز الزمالك ولم أختلف معه الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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