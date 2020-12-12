شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تكشف مصير بن شرقي وساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك أن ناديه لن يفرط في نجومه وعلى رأسهم بن شرقي وساسي.

وأضاف يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أن البيان المالي لنادي الزمالك لن يؤثر على فريق الكرة مشيرا إلى أن أحوال الفريق مطمئنة قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وتابع، أن الزمالك يمتلك أفضل نجوم بالدوري المصري واللاعبين يدركون أهمية إنطلاق مباريات الفريق بالدوري.