شكرا لقرائتكم خبر عن البطاوي عن فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج: «مجرد بداية.. والقادم أصعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .

وأضاف معتز البطاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأحيي اللاعبين والجهاز الفني، راهنا على هيثم شعبان وأثق أننا سنكسب الرهان".

وأكمل: "إنها مجرد بداية فقط، والقادم أصعب بكثير، الجهاز الفني أغلق صفحة المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، وبدأنا الاستعداد للمباراة المقبلة بغرفة خلع الملابس".

وتابع: "إدارة سيراميكا كليوباترا، والنائب محمد أبوالعينين، وفروا كل عوامل النجاح للفريق، ومبروك لنا الثلاث نقاط".

وعن تواجد صالح جمعة بالمدرجات، قال: "عينة اللاعب ليست إيجابية أو سلبية، وطالما صالح جمعة تعافى منذ فترة قريبة، فإنه يمتلك أجساما مضادة، كما أن صحته جيدة ولايعاني من شيء، وسيخضع لمسحة طبية جديدة، وأثق أنها ستكون سلبية".

وأتم: "صالح جمعة، لم يستكمل وجوده بالمدرجات، ولم يختلط باللاعبين، و هذا شعور إيجابي من اللاعب".