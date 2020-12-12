شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة كتيبة الريال لمعركة أتلتيكو مدريد في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت في الليجا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
وضمت قائمة الميرينجي كلا من:- حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييجو ألتوبي، وخط الدفاع: كارفاخال وأودريوزولا وميليتاو وراموس وفاران وناتشو ومارسيلو وميندي، وخط الوسط: كاسيميرو وفالفيردي وكروس ومودريتش وإيسكو، خط الهجوم: كريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس ورودريجو.
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