شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة كتيبة الريال لمعركة أتلتيكو مدريد في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت في الليجا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وضمت قائمة الميرينجي كلا من:- حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييجو ألتوبي، وخط الدفاع: كارفاخال وأودريوزولا وميليتاو وراموس وفاران وناتشو ومارسيلو وميندي، وخط الوسط: كاسيميرو وفالفيردي وكروس ومودريتش وإيسكو، خط الهجوم: كريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس ورودريجو.