شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي للزمالك: أنا مش خاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بالمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق. وقال يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«عقدت جلسة مع بن شرقي وقال لي انا مش خاين عشان أترك الزمالك». وأضاف أن أشرف بن شرقي صرح بأنه لن يترك الزمالك وسعيد بالتواجد في النادي. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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