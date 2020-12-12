شكرا لقرائتكم جمال الغندور يثير الجدل من جديد بسبب ضربة جزاء بن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة الجدل من جديد حول ضربة الجزاء التي لم تحتسب لصالح المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في نهائي القرن الذي حصل عليه الغريم التقليدي الأهلي قبل أسابيع.

أكد جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "كرة أشرف بن شرقي تحتمل أن تكون ركلة جزاء، كرة أشرف بن شرقي في نهائي دوري الأبطال، بها شك كبير، ومن الوارد أن يحتسبها الحكم ركلة جزاء أو لا يحتسبها.

أضاف جمال الغندور أن هذه اللعبة محل شك، وكان من المفترض أن يذهب الحكم الجزائري مصطفى غربال لتقنية الفار إذا استدعاه الحكم، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".

وطالب جمال الغندور الحكام باستغلال تقنية الفار لتصحيح الأخطاء التي يقعون فيها خلال المباراة بشرط ألا يستهلك ذلك وقت طويلاً يؤثر بالسلب على متعة المباريات.