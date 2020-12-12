شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يراقب ديربى القناة للتعرف على مواطن قوة الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى بالجولة الاولى لمسابقة الدوري والمقرر لها عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى ديربى القناة الشهير للتعرف على مواطن القوة والضعف للدراويش بالموسم الجديد قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.