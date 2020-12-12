شكرا لقرائتكم وكيل لاعبي يكشف صفقة الأهلي المنتظرة في يناير القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الحميد وكيل اللاعبين أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع مهاجم مغربي يلعب بين أي من فريقي الرجاء والوداد وسيكون انتقاله خلال شهر يناير المقبل.

أضاف محمد عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية ان نادي الزمالك وبيراميدز مهتمان بالتعاقد مع محمد أمين بن عمر خلال فترة الانتقالات المقبلة خاصة وأن اللاعب من حقه ان يوقع لأي نادي خلال فبراير المقبل.

ورفض محمد عبد الحميد الرد على تفاوض النادي الأهلي مع اللاعب المغربي إسماعيل الحداد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مشدداً على أنه بانتظار الظروف الحالية للقلعة البيضاء وموقفهم من التجديد للاعبين المحترفين حتى تتكون الصورة الكاملة قبل بدء المفاوضات الرسمية.

وشدد وكيل اللاعبين أن هناك هجرة جماعية للاعبين التوانسة والجزائرين بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية هناك عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع محمد عبد الحميد ان معلوماته تؤكد رغبة فرجاني ساسي في البقاء مع نادي الزمالك بالرغم من العروض الخيالية التي تلقاها اللاعب التونسي خلال الفترة الماضية كما الحال لأشرف بن شرقي لاعب المنتخب المغربي الذي يرغب هو الآخر في استمراره بالقلعة البيضاء.