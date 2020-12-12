الخطيب يوجه رسالة قوية للراحلين عن الأهلي

علق الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالحزن لرحيل أي لاعب.

وقال الخطيب، في حواره مع قناة النادي الأهلي أمس الجمعة: "مزعلتش من اللي مشيو، أنا زعلت عليهم"، مضيفاً :"من يرحل عن النادي الأهلي هو الذي يشعر بالحزن".

واختتم الخطيب تصريحاته بالقول: "الجيل الحالي في النادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قلت لهم أن الفوز ممكن باللقب، لو لم يكونوا قادرين على ذلك لم أكن لأطالبهم باللقب".

وكان عدد من لاعبي النادي الأهلي قد رحلوا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وجميعهم انتقلوا إلى بيراميدز بعقود عملاقة، بالإضافة إلى اللاعبين المنتهية عقودهم مثل شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

وحاول الأهلي الإبقاء على اللاعب رمضان صبحي، حيث اتفق مع إدارة ناديه الإنجليزي السابق هيدرسفيلد لإتمام الصفقة، قبل أن يُبلغ رمضان الإدارة الحمراء برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

كما عرض الأهلي عقداً جديداً على أحمد فتحي، إلا أن اللاعب رفض بعد مفاوضات مالية طويلة، ليقرر في النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز، ومن قبله عبد الله السعيد الذي أعلن الأهلي بيعه بعد التوقيع للزمالك لينتهي به المطاف في النهاية مع نادي بيراميدز.