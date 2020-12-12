شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يراقب ديربى القناة للتعرف على مواطن قوة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى بالجولة الاولى لمسابقة الدوري والمقرر لها عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى ديربى القناة الشهير للتعرف على مواطن القوة والضعف للدراويش بالموسم الجديد قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.