أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن ميدو تصرف بطبيعته عندما نشر صورته مع محمود الخطيب.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدوتصرف بطبيعته، كما أنه دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".
وأتم: "لا أرى ميدو خائن بعد نشر صورته مع الخطيب".
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد عن صورة ميدو مع الخطيب: "لا أراه خائنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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