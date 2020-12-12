أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن جميع قرارات الكاف متخبطة. وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هي الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي". قناة صدى البلد : "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هي الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي". وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية". وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".



كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: جميع قرارات الكاف متخبطة.. ولاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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