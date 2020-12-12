الدوري السعودي : مدرب القادسية ينفي بحث فريقه عن التعادل في أي مباراة

أكد التونسي يوسف العناني، المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية السعودي أن فريقه يخوض جميع المباريات من أجل الفوز فقط أيًا كان المنافس.
وفاز القادسية على العين 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وأكد العناني في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أن الانتصار جاء في وقته خاصة وأنه خارج ملعبه، مشيرًا إلى أن فريقه يسعى دائمًا للفوز وحصد النقاط.
وأضاف العناني :”نعلم أسلوب نادي العين جيدًا ولذلك منحناهم فرصة الإستحواذ ولكن بشكل سلبي بعيدًا عن المرمى”.
وأكمل :”مع مرور الوقت بدأت تظهر المساحات ونجحنا في صناعة العديد من الفرص عن طريق المرتدات السريعة واستغلال بطء مدافعي العين وتمكننا من تسجيل الأهداف والفوز باللقاء” .
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