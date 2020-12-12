شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: الزمالك في خطر.. وقلق من اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الزمالك كيان كبير ويتعرض حاليا لمحنة شديدة وأشعر بقلق بالغ. وقال لطيف في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «بيان اللجنة المالية أصابني بالقلق على مستقبل النادي لأن النادي في خطر» وأشار إلى أن الزمالك خسر بطولتين خلال أسبوع ويخوض الدوري بطموح كبير. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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