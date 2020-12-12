شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب عن الراحلين من الأهلي: «أنا زعلان عليهم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على رحيل بعض من اللاعبين عن صفوف النادي الأحمر، وعلى رأسهم رمضان صبحي.
وقال الخطيب في تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي: «لست حزيناً على رحيلهم ولكن أنا زعلان عليهم هما».
وواصل: «المفروض هما اللي يزعلوا إنهم سابوا الأهلي».
وأنهى تصريحاته مشدداً على ثقته في مجموعة لاعبي النادي الحالين وعلى اصرار نجوم الأهلي في حصد الألقاب.
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