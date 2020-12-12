شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب عن الراحلين من الأهلي: «أنا زعلان عليهم»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على رحيل بعض من اللاعبين عن صفوف النادي الأحمر، وعلى رأسهم رمضان صبحي.

وقال الخطيب في تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي: «لست حزيناً على رحيلهم ولكن أنا زعلان عليهم هما».

وواصل: «المفروض هما اللي يزعلوا إنهم سابوا الأهلي».

وأنهى تصريحاته مشدداً على ثقته في مجموعة لاعبي النادي الحالين وعلى اصرار نجوم الأهلي في حصد الألقاب.