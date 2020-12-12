شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان طارق الشيخ يكشف حقيقه تواصله مع قفشه ويوجه رسالة لشيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المطرب المصري الفنان طارق الشيخ، حقيقة تواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أو محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، معه، في الساعات الماضية بعد أغنيته «القاضية ممكن».

وأكد طارق الشيخ في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «تلقيت عدد كبير من الاتصالات التليفونية بعد الأغنية ولم أتوقع أن يكون صدى الأغنية بهذا الشكل».

وتابع: «لم يتواصل معي أفشة أو شيكابالا ولكن أكرر اعتذاري لجماهير نادي الزمالك».