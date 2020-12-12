شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف كواليس رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كواليس رحيل السويسري فايلر، عن الإدارة الفنية للفريق الأحمر وقدوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لخلافته. وقال الخطيب، في تصريحات عبر شاشة قناة الأهلي: «فايلر كان مشتتاً خلال فترة كورونا ويرتبط بأسرته ارتباطاً كبيراً، ورفضت سفره خلال الأيام العشرة التي وضعناها في عقده وكنت أشعر وقتها أنه لن يتقبل الأمر». وواصل: «عُرض علينا مدربين من البرتغال والتشيك والبرازيل ولكني اقترحت مديراً فنياً مُلماً بالامور في أفريقيا». وأكمل: «وجدنا في موسيماني الاستقرار، فوجدنا يتولى تدريب نادي لمدة 5 مواسم واّخر لمدة 7 سنوات». وأوضح: «موسيماني يعلم أفريقيا جيداً ويمتلك طموح كبير، وقمنا بعمل تعاقد لمدة موسمين معه وأرى طموحاته تتماشى مع طموحات فريق كبير مثل الأهلي». وأنهى تصريحاته: «اشترطنا على موسيماني موافقة رئيس ناديه صن داونز بشكل رسمي من أجل التفاوض معه». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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